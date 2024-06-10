Звезда «Дома дракона» никогда не смотрел «Игру престолов»

Во время недавнего интервью актёр Юэн Митчелл, сыгравший принца Эйемонда Таргариена в «Доме дракона», рассказал, что никогда не смотрел «Игру престолов».

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По словам артиста, он не смотрел оригинальное шоу, чтобы оно никак не повлияло на его отыгрыш персонажа в «Доме дракона». Митчелл хотел привнести что-то свежее во франшзу.

Я не смотрел «Игру престолов». Я не хотел, чтобы после просмотра на мой отыгрыш что-то повлияло. Хотелось привнести именно что-то свежее.