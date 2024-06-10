Топ-3 картин, возглавивших кинопрокат в России за выходные

Российская комедия Владимира Котта «Непослушники» возглавила прокат в России и странах СНГ, собрав 57,8 миллиона рублей за прошедшие выходные. Об этом говорят данные портала Kinobusiness за период с 6 по 9 июня.

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Сюжет повествует об истории Димонстра, некогда YouTube-блогера, нашедшего укрытие от полиции в стенах провинциального монастыря. Главные роли в картине сыграли Виктор Хориняк, Гоша Куценко, Сергей Селин и другие.

На второй строчке расположился фильм Олега Трофима «Майор Гром: Игра», собрав 56 миллионов рублей. Сценарий первого фильма был создан по мотивам комикса издательства Bubble, рассказывающий о майоре полиции Игоре Громе, который обладает незаурядными способностями.

Главные роли исполнили Тихон Жизневский, Александр Сетейкин, Любовь Аксенова и другие. К ним добавились новые герои в исполнении Ольги Сутуловой, Матвея Лыкова и Андрея Трушина.

На третьем месте рейтинга лента Дениса Гуляра «Манюня: приключения в Москве», собравшая 53,9 миллиона рублей. Сюжет повествует о жизни Манюни и ее подруг, которые на летние каникулы отправились в столицу. Роли в картине исполнили Екатерина Темнова, Карина Каграманян, Карина Мнацаканян, Евгений Петросян и другие, передает Kinobusiness.

Летом россияне на 19 процентов больше времени уделяют просмотру кино, сообщили «Вечерней Москве» аналитики онлайн-кинотеатра KION.

Это связано с тем, что летом люди чаще проводят время за городом, в отпусках, коротают время в дороге и на отдыхе за просмотром любимых фильмов и сериалов.