В шорт-лист кинофестиваля «‎Человек и природа» вошли режиссеры из десяти стран

Фильмы режиссеров из 10 стран вошли в шорт-лист Байкальского международного кинофестиваля "Человек и природа" имени писателя Валентина Распутина. Фестиваль пройдет в Иркутской области с 17 по 27 сентября, сообщает правительство Иркутской области.

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"В короткий список 23 Байкальского международного фестиваля "Человек и природа" имени В. Г. Распутина вошли 24 киноработы. Это восемь документальных фильмов, пять научно-популярных, три игровых и восемь анимационных лент. Их подали режиссеры из России, Ирана, Великобритании, Португалии, Германии, Румынии, Канады, Бельгии, Уругвая и Южной Кореи", - говорится в сообщении.



По данным организаторов, всего в оргкомитет фестиваля было представлено более 180 фильмов из 35 стран мира.

"Все фильмы, которые вошли в конкурсную программу сняты с большим мастерством и, безусловно, будут интересны зрителям. Главным критерием отбора были актуальность заявленной тематики, творческое осмысление темы и, конечно, качественное воплощение. Также на кинофестивале будет представлена обширная внеконкурсная программа", - сообщила программный и исполнительный директор кинофестиваля Елена Утробина, ее слова приводятся пресс-службой.



Кинофестиваль состоится в Иркутске с 17 по 27 сентября. Жюри кинофорума определит победителей в номинациях: "Лучший документальный фильм", "Лучший научно-популярный фильм", "Лучший игровой фильм", "Лучший анимационный фильм", присудит приз "Байкал" за остроту поставленной проблемы и Гран-при.

Байкальский международный кинофестиваль "Человек и природа" имени В. Г. Распутина учрежден в 1999 году Союзом кинематографистов РФ. Проводится фестиваль при поддержке правительства Иркутской области, министерства культуры региона, а также Президентского фонда культурных инициатив.