90-летие Дональда Дака отметила студия Disney новым мультфильмом

Новый анимационный короткометражный фильм «D.I.Y. Duck» (что можно перевести как «Сделай сам, Утка») выпустила 9 июня 2024 года кинокомпания Walt Disney. Премьера состоялась на официальном YouTube-канале и видеосервисе Disney+ и приурочена к 90-летию знаменитого мультперсонажа – Дональда Дака.

© Кадр из короткометражки "D.I.Y. Duck"

Фильм начинается с того, что в доме у Дональда перегорает лампочка в торшере. Пытаясь решить эту проблему самостоятельно, темпераментный и не слишком умелый утенок в результате разносит в щепки всё своё жилище.

Автором 3-минутной короткометражки стал легендарный сценарист и режиссер студии Марк Хенн – работу 66-летний аниматор завершил незадолго до выхода на пенсию в 2023 году. В ролике можно услышать актера Кларенса Нэша: он был официальным голосом Дональда Дака в Disney много лет и скончался в 1985 году.

«D.I.Y. Duck» - первый мультфильм, посвященный персонально Дональду Даку, с 1961 года. Он был нарисован вручную командой аниматоров студии. В день премьеры на Disney+ вышли еще две отреставрированные анимационные короткометражки о нём – «Crazy Over Daisy» и «Out On A Limb» (где можно увидеть также бурундуков Чипа и Дейла).