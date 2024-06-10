Кинофестиваль этнического кино впервые пройдет в дни игр «Дети Азии»

Фильмы авторов из Индии, Монголии, Китая, Сербии, Казахстана покажут на Международном кинофестивале этнического кино, который впервые пройдет в дни проведения игр "Дети Азии" в Якутии. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского правительства со ссылкой на директора кинокомпании "Сахафильм" Алексея Егорова.

© РИА Новости

"VII Якутский Международный кинофестиваль этнического кино впервые пройдет в рамках VIII Международных игр "Дети Азии" с 28 июня по 3 июля 2024 года. Мероприятие будет совмещено с Арктическим форумом искусств. На сегодня заявки на участие поступили из таких стран как Индия, Монголия, Китай, Сербия, Казахстан и других", - сообщил Егоров.



Фильмы будут оценивать приглашенные эксперты из Москвы, Якутска, КНР, Казахстана. Кинофестиваль пройдет в три основных этапа, посвященных кино, театру и музыке. По замыслу организаторов, так зрители смогут увидеть многогранность этнического искусства Азии. Кроме того, будет организован конкурс студенческих работ в дистанционном формате.

"Якутский Международный кинофестиваль этнического кино в рамках VIII Игр "Дети Азии" станет значимым событием культурной программы грандиозного спортивного праздника. Это позволит не только показать миру лучшие образцы азиатского киноискусства, но и познакомить иностранных гостей с уникальной культурой Республики Саха (Якутия)", - отметил режиссер VII Якутского Международного кинофестиваля этнического кино Роман Дорофеев.



Игры "Дети Азии" учреждены и впервые проведены в Якутии в 1996 году по инициативе первого президента республики Михаила Николаева. Спортсмены разыграют 239 комплектов медалей по 24 видам спорта. За свою историю соревнования объединили 15 тыс. юных спортсменов более чем из 40 стран Азии.

Президент России Владимир Путин ранее назвал игры "Дети Азии" "одним из самых интересных и успешных проектов в сфере детско-юношеского спорта". По словам главы Якутии Айсена Николаева, VIII Игры "Дети Азии" в республике станут одним из крупнейших международных соревнований на территории страны в 2024 году и пройдут на самом высоком организационном уровне.