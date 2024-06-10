Вышел трейлер фильма «Мужское слово» с Павлом Прилучным в главной роли

Первый трейлер фильма «Мужское слово» представила 10 июня 2024 года кинокомпания «Атмосфера кино». Главные роли в драматической истории исполнили Павел Прилучный, Марк Андреасян, Ирина Пегова, Юрий Цурило, Николай Шрайбер, Екатерина Стулова, Игорь Черневич и другие. Режиссером выступили Сарик Андреасян, автором сценария - Сергей Волков, продюсерами - Сарик и Гевонд Андреасян.

© Кадр из трейлера фильма "Мужское слово"

По сюжету, после несчастного случая десятилетний Илья (Андреасян) впадает в кому. Его отец Андрей (Прилучный) дежурит у постели сына в больнице, но лечащий врач сообщает, что мальчика придется отключать от аппарата подержания жизнедеятельности — таков закон. Андрей предлагает деньги, пытается убедить врача, что нужно подождать, но все бесполезно, ему не оставляют выбора, и он решается на отчаянный шаг. Андрей обещал сыну спасти его, и он свое мужское слово сдержит.

В российский прокат «Мужское слово» выйдет 26 сентября.