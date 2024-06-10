Первые серии «Аколит» вызвали негативные оценки

Приквел ко всем «Звездным войнам» — мини-сериал «Аколит» — повествует о событиях за 100 лет до появления Империи, когда орден джедаев и Республика процветали, не зная войн. Девушка (в прошлом падаван) и ее учитель-джедай начинают расследовать серию преступлений и сталкиваются с силами куда более могущественными, чем они могли себе представить.

© Кадр из трейлера сериала "Аколит"

Первые две серии, вышедшие на стримингах, собрали море негативных отзывов — не помогли ни огромная фанбаза киновселенной, которая отмечала огромное количество отхождений от канона, ни детективная подоплека сериала, ни новый поворот истории. Продолжает независимый кинокритик Иван Афанасьев:

— Скажем так, сильные стороны — это по-прежнему сериал по «Звездным войнам». Это очень богатая и сильная вселенная, которую очень многие любят. Видимо, тогда это единственный плюс, потому что, если попробовать представить себе, что это не сериал по «Звездным войнам», я думаю, что это будет очень слабый сериал с очень слабой детективной линией, которая, по идее, там есть. Потому что это история про то, как могущественную джедайку убивают и другую бывшую джедайку подозревают в этом убийстве. Понятное дело, это сделала не она, и там детектив. По первым сериям очень скучно, потому что как минимум интригу они сливают очень быстро. Как сериал по «Звездным войнам» это очередная картина по какой-нибудь книге Боба Фетта, которая создана, просто чтобы существовать. Не чтобы продвигать историю в новом направлении, сериал не несет самостоятельной ценности.



© Кадр из трейлера сериала "Аколит"

— Смотрел на «Кинопоиске», там оценка 4,8.



© Кадр из трейлера сериала "Аколит"

— Там оценка 4,8 в том числе потому, что присутствует повесточка. Одного из ключевых джедаев играет азиат, что многим не понравилось, хотя, на мой взгляд, — это страшный расизм, но черт с ним. Вообще, знаете, что смешно? Этот сериал настолько неудачный, что к нему прикапывались, начиная с первого постера, который потом поменяли, и заканчивая тем, что, мол, в самом начале на одном из кораблей происходит буквально пожар. И главная героиня тушит этот пожар, потому что она этим занимается. Там сразу начали: пожар в космосе — это невозможно, кислорода же нет. Никого при этом не смущает, что звуки выстрелов, звуки взрывов и так далее — все, что было в космосе до этого, в сериале было, но это знаете, когда сериал хороший, ты так не прикапываешься. Когда сериал плохой, ты начинаешь прикапываться ко всему.



«Аколит» обошел «Мандалорца» и стал самым дорогим сериалом во вселенной Star Wars. Бюджет составил 180 млн долларов за мини-сериал, или 22 млн доллара за каждую серию.