По итогам третьей недели проката общие сборы фильма «Фуриоса: Хроники Безумного Макса» преодолели отметку в $ 144 млн. Картина больше не входит в пятёрку самых кассовых фильмов недели в мировом прокате, уступая «Плохим парням 4», «Гарфилду» и «Воображаемым друзьям».

Ситуация со сборами нового «Безумного Макса» усугубляется тем, что ленту уже перестали показывать примерно в 880 кинотеатрах США из-за очень низкого спроса. Это значит, что приквел культовой франшизы продолжит своё падение в чартах и уже вряд ли доберётся даже до отметки в $ 200 млн.

Учитывая производственный бюджет в $ 160 млн, дополнительные затраты и процент от выручки кинотеатрам, картине нужно собрать примерно $ 400 млн, чтобы окупить проект. Однако аналитики считают, что ленте уже не удастся собрать даже половину нужной суммы, чему в том числе помешает скорый выход фильма в онлайн-сервисах.