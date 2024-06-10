Вышел трейлер сказки Павла Лунгина «Василиса и хранители времени»

Первый тизер-трейлер фильма-сказки «Василиса и хранители времени» обнародовала 10 июня 2023 года кинокомпания «Наше кино». Главные роли в картине режиссера Павла Лунгина исполнили Марим Лобанова, Дарья Мороз, Сергей Гармаш, Юрий Кузнецов, Агриппина Стеклова, Дмитрий Куличков, Антон Рогачев и другие.

© Кадр из трейлера фильма "Василиса и хранители времени"

За некие провинности хранители времени из дальней вселенной отправляют на Землю Волшебника (Гармаш). Там он обретает внучку Василису (Лобанова), тоже наделенную чудодейственными силами. Вместе они знакомятся со звездой интернета Дашей (Мороз_, которая живёт вниманием и любовью своих поклонников в социальных сетях: чем больше их армия, чем больше их лайков, тем моложе и красивее она становится. Задача коварной Даши – завладеть волшебной силой Василисы и с ее помощью обрести вечную молодость. Битва добра со злом на фоне волшебной Москвы, современные реалии, мастерски вплетены в сказочный сюжет!

В российский прокат «Василиса и хранители времени» выйдет 3 октября.