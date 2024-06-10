Вышел трейлер сказки Павла Лунгина «Василиса и хранители времени»
Первый тизер-трейлер фильма-сказки «Василиса и хранители времени» обнародовала 10 июня 2023 года кинокомпания «Наше кино». Главные роли в картине режиссера Павла Лунгина исполнили Марим Лобанова, Дарья Мороз, Сергей Гармаш, Юрий Кузнецов, Агриппина Стеклова, Дмитрий Куличков, Антон Рогачев и другие.
За некие провинности хранители времени из дальней вселенной отправляют на Землю Волшебника (Гармаш). Там он обретает внучку Василису (Лобанова), тоже наделенную чудодейственными силами. Вместе они знакомятся со звездой интернета Дашей (Мороз_, которая живёт вниманием и любовью своих поклонников в социальных сетях: чем больше их армия, чем больше их лайков, тем моложе и красивее она становится. Задача коварной Даши – завладеть волшебной силой Василисы и с ее помощью обрести вечную молодость. Битва добра со злом на фоне волшебной Москвы, современные реалии, мастерски вплетены в сказочный сюжет!
В российский прокат «Василиса и хранители времени» выйдет 3 октября.