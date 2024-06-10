Названы даты проведения XVIII международного фестиваля «Зеркало»

Международный фестиваль кино, музыки и архитектуры "Зеркало. Философия Тарковского" пройдет в этом году с 28 июня по 2 июля. На киносмотре будет представлена международная конкурсная программа, традиционная программа российского кино "Свои", специальные программы будут посвящены музыке, архитектуре. Победителей определит международное жюри и зрители.

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Церемония открытия пройдет 28 июня в городе детства Андрея Тарковского - Юрьевце, на Центральной площади. Фестиваль откроется концертом хора и оркестра под управлением известного дирижера Филиппа Чижевского. Двукратный обладатель театральной премии "Золотая Маска", а также международных наград Филипп Чижевский основал проект Questa Musica в 2008 году, который объединил ведущих московских музыкантов-инструменталистов и уникальный хор.

Вдохновением для Церемонии открытия и музыкальной программы стал культовый фильм Андрея Тарковского "Зеркало", с момента выхода на экраны которого в этом году исполняется 50 лет. В церемонии примут участие звезды российского кино, а также будут показаны эксклюзивные архивные фото и видеоматериалы.

"Зеркало" сохранит формат международного киносмотра. Всего на фестивале представят порядка 80 кинокартин из более чем 15 стран мира. С этого года программным директором фестиваля вновь стал известный киновед, кинокритик и педагог Сергей Лаврентьев. Он стоял у истоков смотра и отбирал работы на первые фестивали "Зеркало". Победителей в основном конкурсе определит международное жюри, а также жители Ивановской области, которые проголосуют на бесплатных кинопоказах. Показы пройдут в 8 городах Ивановской области. Центральными площадками в Иванове станут кинотеатр "Лодзь" и Музейно-выставочный центр, а также арт-резиденция на железнодорожном вокзале.

В программу российского кино "Свои" войдут самые заметные российские кинокартины последних лет. Кроме того, будут представлены специальные программы и ретроспективы. Одна из них будет посвящена 95-летию великого оператора Вадима Юсова. Полная программа фестиваля будет объявлена позднее.

Международный фестиваль кино, музыки и архитектуры "Зеркало. Философия Тарковского" пройдет при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Правительства Ивановской области.