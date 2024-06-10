Документальный фильм «Зураб» о Зурабе Церетели вышел на Premier

Документальный фильм о жизни и творчестве Зураба Церетели стал доступен пользователям онлайн-кинотеатра Premier с 10 июня. Об этом сообщили в пресс-службе платформы.

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"Документальный фильм производства студии "Ами продакшн" "Зураб" о жизни и творчестве Зураба Константиновича Церетели вышел в онлайн-кинотеатре Premier 10 июня", - сообщили в пресс-службе.



Позже проект также можно будет посмотреть на платформе Rutube.

Режиссером проекта выступил Ашот Геворкян, авторами сценария - Марика Чиркина-Геворкян, Яна Белякова, Илья Ипатов. В фильме представлены уникальные интервью Церетели, членов его семьи и коллег.

"Документальный фильм "Зураб" покажет жизнь Зураба Церетели, расскажет о его любви с супругой Инессой Андроникашвили, этапах развития творчества в связке с историей России и мира и, конечно, о самых известных работах художника и скульптора", - рассказали в пресс-службе.



Церетели - живописец, монументалист и скульптор, педагог и общественный деятель, народный художник СССР, Грузии и РФ, президент Российской академии художеств. Родился в Тбилиси.

Он руководил самыми масштабными художественными проектами. В 1970-1980 годах был главным художником МИД СССР, в 1980 году - главным художником Олимпийских игр в Москве, в 1995 году - художественным руководителем строительства мемориального комплекса на Поклонной горе в Москве, в 1995 году - главным художником по воссозданию убранства храма Христа Спасителя в Москве. Произведения художника украшают улицы и площади, государственные и общественные здания Москвы, других городов России, стран СНГ, многих других государств.