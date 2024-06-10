Начались съемки исторического сериала «Изгои» про жизнь русских в Константинополе

Компания «ВайТ Медиа» объявила о старте съёмок исторического детектива «Изгои». Производство будет вестись несколько месяцев в Москве, Санкт-Петербурге, Выборге и Баку, а премьера шоу должна состояться в 2025 году на НТВ и в онлайн-сервисе «Иви».

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В основу сериала легли события начала 20-х годов XX века. Русские офицеры в эмиграции пытаются выжить в Константинополе среди таких же беженцев. Оставшись без средств к существованию, они вступают в смертельную схватку с городом и друг другом.

В шоу сыграют Александр Устюгов («Киллер»), Оксана Акиньшина («Сёстры»), Кирилл Кяро («Эпидемия»), Сергей Марин («Гром: Трудное детство») Вячеслав Чепурченко («Легенда №17») и другие актёры. Режиссером проекта по сценарию Алексея Мизгирева выступит Сергей Чекалов («Бизон: Дело манекенщицы»).