Первый фильм «Союзмультфильма» 1936 года показали на 88-летии киностудии

Союзмультфильм" показал зрителям свою первую черно-белую ленту 1936 года "В Африке жарко", отметив 88-летие киностудии, передает корреспондент ТАСС из кинозала ГУМа.

© Кадр из мультфильма "В Африке жарко"

"У нас сегодня не юбилей, хотя дата обещает много всего. Бесконечность дальнейших творческих планов, развития и всего нового, доброго, что "Союзмультфильм" может сделать. День рождения "Союзмультфильма" - это, правда, настоящий праздник", - сказала председатель Совета директоров киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева перед показом.



Как отметил генеральный директор киностудии "Союзмультфильм" Борис Машковцев, в первый год существования студии были запущены шесть короткометражек, однако "В Африке жарко" традиционно называют первым фильмом. Его сценаристом выступил Сергей Михалков, который 40 лет посвятил работе с киностудией.

"Я вас призываю посмотреть на титры - раньше титрам выделялось много хронометража. Посмотрите, режиссер тогда назвался "режиссер-художник". Потому что в анимации большая часть профессионалов, которые заняты в производстве, это художники, которые каким-то мистическим образом делят эту прекрасную работу над изображением посекундно, по отдельным ответам", - добавил Машковцев.



Кроме того, к 88-летию "Союзмультфильма" на экраны вышла короткометражка, где герои знаменитых мультфильмов "золотой коллекции" предстанут в детском возрасте. Среди персонажей Попугай Кеша, Винни Пух, Кот Матроскин, Львенок из мультфильма "Как Львенок и Черепаха пели песню". Картина получила название "Крошки".

Киностудия "Союздетмультфильм" была образована 10 июня 1936 года. В ее коллектив вошли уже известные к тому времени мастера рисованного кино - Иван Иванов-Вано, Ольга Ходатаева, Владимир Сутеев, Пантелеймон Сазонов и другие. В том же году был выпущен первый мультфильм студии - "В Африке жарко" режиссера Дмитрия Бабиченко и Александра Белякова по сценарию Сергея Михалкова.