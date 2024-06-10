Сборы «Непослушника» не оправдали ожидания кинотеатров

Член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев заявил НСН, что сборы прошедшего уикенда нельзя назвать приемлемыми для индустрии.

© Кадр из трейлера фильма "Непослушники"

Новые релизы продолжают собирать скромную кассу, что лишает кинотеатры надежды на высокие показатели по итогу лета, рассказал в интервью НСН член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев.

По итогу уикенда российский прокат возглавила комедия «Непослушники» с Виктором Хориняком и Гошей Куценко. По данным ЕАИС Фонда кино, сборы картины составили 57,5 млн рублей. Второй результат показал фильм «Майор Гром: Игра», собравший 55,1 млн рублей. Тройку лидеров замыкает «Манюня: приключения в Москве» с 52,9 млн рублей. По словам Исаева, подобные показатели нельзя назвать удовлетворительными.

«"Непослушники" по ожиданиям индустрии должны были собрать от 300 миллионов рублей. К сожалению, таких цифр не видим, фильм не сработал на том уровне, которого от него ожидали. Остальные релизы тоже работают крайне слабо. Крупных проектов, которые двигают аудиторию для похода в кинотеатр, пока не предвидится. Сейчас будут выходить новые фильмы, например, "Тур с Иванушками". Это проекты, которые заметны для аудитории, у которых есть внятная рекламная компания, но кинотеатры не ждут от них чуда. Увы, до глубокой осени российская киноиндустрия будет находиться в крайне печальном и плачевном состоянии», - заявил он.



Как добавил собеседник НСН, провальное лето было ожидаемым для индустрии.

«Мы понимали и предполагали, что с конца мая войдем в трагичное пике, не будет крупных релизов, соответственно, пойдет серьезный провал по кассе, это и наблюдаем. Кинотеатры за период пандемии и постпандемийный срок научились выживать и максимально туго затягивать пояса. С точки зрения оптимизации персонала и еще каких-то возможных мер – кинотеатры все сделали», - подытожил он.



Ранее председатель Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков рассказал «Радиоточке НСН», что слабые сборы первого прокатного уикенда супергеройского фильма «Майор Гром: Игра» могут исправить на каникулах школьники и студенты. По его словам, проект с учетом начала летних каникул сможет по итогу проката рассчитывать на 500-700 миллионов рублей сборов.