Сериал «Зимородок» покинут четыре актера

Несколько актёров популярного турецкого сериала «Зимородок» попрощались с проектом после финала второго сезона — они не будут принимать участия в съёмках продолжения, что означает уход из кадра их персонажей.

© Кадр из трейлера сериала "Зимородок"

К радости многих, из сериала уходит Буче Бусе Кахраман, исполнявшая роль Пелин. Из-за своей отрицательной роли актриса постоянно сталкивалась с критикой и угрозами от зрителей, что могло стать одной из причин такого решения.

В новых сериях «Зимородка» мы также не увидим Тургута Тунчальпа (Шехмуз), Барана Белюкбаши (Тарык) и Эдиза Акшехира (Саффет). Также фанаты обращают внимание на то, что свой контракт ещё не продлила Афра Сарачоглу — хотя вряд ли сценаристы выведут из сериала главную героиню.

Третий сезон «Зимородка», вероятно, стартует в сентябре.