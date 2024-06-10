Около 200 учреждений покажут фильмы III Международного фестиваля правильного кино

Музей Победы 12 июня открывает приуроченный ко Дню России второй этап III Международного фестиваля правильного кино. Более 200 культурных учреждений из 61 региона страны уже подали заявки на участие в мероприятии. Об этом в понедельник, 10 июня, «Вечерней Москве» рассказали в пресс-службе Музея Победы.

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"Кинофестиваль проводится в целях усиления культурно-просветительской и информационной функции кинематографа, патриотического воспитания, а также для более широкого ознакомления зрителей с достижениями российского кино", — пояснили в пресс-службе.



В новом этапе фестиваля будут продемонстрированы ленты, посвященные традиционным ценностям, милосердию и гуманизму. Гости мероприятия смогут насладиться отечественным документальным кино, мультипликацией и короткометражками.

В преддверии Дня России Музей Победы также пригласил всех желающих отправиться в онлайн-путешествие по школьным музеям, мемориалам и памятным местам страны.

В учреждении 14 июня пройдет исторический форум «Маршал Жуков», который объединит более 300 школьников, педагогов и экспертов. Программа форума нацелена на популяризацию исторического наследия маршала Георгия Жукова и его роли в победе в Великой Отечественной войне.