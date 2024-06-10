Вышел трейлер фильма-сказки «Огниво»

Первый тизер-трейлер фильма-сказки «Огниво» обнародовала 10 июня 2024 года кинокомпания «Централ Партнершип». Главные роли в картине режиссера Александра Войтинского по мотивам сказки Андерсена исполнили Роман Евдокимов, Антонина Бойко, Виталий Хаев, Ирина Старшенбаум, Михаил Трухин, Ян Цапник, Юрий Кузнецов, Сергей Марин, Ирина Горбачева.

© Кадр из трейлера фильма "Огниво"

В трейлере главный герой Иван находит сказочное огниво, вызволяет из него юную волшебницу – царевну Дашу. Но чтобы она могла вернуться во дворец, Ивану предстоит отправиться в опасное и увлекательное путешествие и добыть сказочные артефакты.

"Из «Огниво» мы взяли само огниво, которое по сути современная зажигалка, - говорит режиссер Александр Войтинский. - Никто ведь не знает, как выглядит огниво. А это камень, да кресало – искру выжечь. И от этого высечения огня чудо происходит. И взяли солдата неприкаянного. Он и не солдат на самом деле. Плут и простак в поисках себя и судьбы своей. По жанру, это классическая русская сказка с чудесами и озорством, с царём Берендеем, слугой Балалаем, коварным Лиходеем и непокорным Иваном-себе-на-уме."



© Кадр из трейлера фильма "Огниво"

"Для меня эта история о том, как сложно «быть», а не «казаться», - признается автор сценария Александр Архипов. - Главный герой Ваня, он все время мимикрирует, принимает удобный облик для среды. То выдает себя за солдата, то за «принца заграничного». Но какой он на самом деле? Видимо, в начале пути он и сам этого не знает. Мы с волнением ждали, справится ли Ваня с испытаниями, он не подкачал, в том числе благодаря Роману Евдокимову, который отлично справился с этой ролью. Наш Ваня не то чтобы изменился к финалу, просто проступило в нем настоящее, подлинное. А еще наш герой своим примером говорит – даже когда кажется, что совершенные ошибки уже не исправить, не надо плыть по течению. Надо бороться за свою жизнь и свое будущее. И тогда и остальной мир станет чуточку лучше."



Съемки совместного проекта кинокомпании СТВ, телеканала «Россия», компании CGF, при поддержке Фонда кино проходили в Новгородской области (на территории Новгородского Кремля, музея-заповедника Витославлицы, Знаменского подворья), в республике Карелия и в Санкт-Петербурге.

Фильм «Огниво» выпустит в российский прокат 24 октября «Централ Партнершип».