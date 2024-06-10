Гарик Харламов стал героем нового выпуска мультсериала «Простоквашино»

Гарик Харламов стал героем очередного выпуска мультсериала «Простоквашино». Серия называется «Таинственный бульдог», и в ней, как становится понятно из тизера, актер появляется в собственном человеческом обличии, а не в виде собаки, которую ожидали увидеть герои мультфильма пес Шарик, кот Матроскин, корова Мурка и теленок Гаврюша.

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Премьера выпуска состоялась 10 июня 2024 года в онлайн-кинотеатре Okko, а 1 июля будет доступна на официальном YouTube-канале студии «Союзмультфильм».

«ИнтерМедиа» напоминает, что ранее Харламов озвучил волка в перезагрузке мультсериала «Ну, погоди! Каникулы», озвучивал и других персонажей фильмов и мультфильмов, но впервые появится на экране в качестве нарисованного героя.