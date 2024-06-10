Гарик Харламов стал героем нового выпуска мультсериала «Простоквашино»

Гарик Харламов снялся в мультфильме
Гарик Харламов стал героем очередного выпуска мультсериала «Простоквашино». Серия называется «Таинственный бульдог», и в ней, как становится понятно из тизера, актер появляется в собственном человеческом обличии, а не в виде собаки, которую ожидали увидеть герои мультфильма пес Шарик, кот Матроскин, корова Мурка и теленок Гаврюша.
Премьера выпуска состоялась 10 июня 2024 года в онлайн-кинотеатре Okko, а 1 июля будет доступна на официальном YouTube-канале студии «Союзмультфильм».
«ИнтерМедиа» напоминает, что ранее Харламов озвучил волка в перезагрузке мультсериала «Ну, погоди! Каникулы», озвучивал и других персонажей фильмов и мультфильмов, но впервые появится на экране в качестве нарисованного героя.
"А я все чаще замечаю, что меня как будто кто-то подменил... На самом деле нет, не подменил, это самый настоящий я (еще более настоящий, чем в жизни) в новой серии «Простоквашино»", - написал Гарик в соцсетях.