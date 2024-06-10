Вышла серия «Простоквашино» с Гариком Харламовым

В день рождения "Союзмультфильма" вышла ранее анонсированная серия перезапуска "Простоквашино" с очередной приглашенной звездой - Харламовым.

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"Гарик "Бульдог" Харламов - в "Простоквашино"! Большая премьера серии "Таинственный бульдог" с участием звездного комика и шоумена - уже в Okko", - уведомляет сегодня Telegram-канал "Союзмультфильма". После тревожно интересуясь: "Найдут ли они общий язык с Матроскиным?".

Исходя из трейлера эпизода - не факт.

Ребут "Простоквашино" был запущен в 2018 году.

Озвучка новых серий - Антон Табаков, Гарик Сукачев, Павел Деревянко, Никита Волков, Иван Охлобыстин, Юлия Меньшова, Татьяна Василева, Николай Дроздов, Сергей Жуков.