Кино о приключениях «Смешариков» снимают в парке Галицкого в Краснодаре

Съёмки полнометражного фильма «Космическая экскурсия», который расскажет о приключениях героев мультсериала «Смешарики», стартовали в парке Галицкого в Краснодаре.

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В частности, в парке был замечен актёр Александр Лыков, кроме которого в фильме сыграют Сергей Бурунов, Мария Аронова, Иван Дмитриенко и другие.

В Telegram-канале парка отметили, что в связи со съёмками были перекрыты Партерный и Террасированные сады.

Автором сценария истории является Сергей Лукьяненко («Ночной дозор», «Дневной дозор»). По сюжету Крош и Ежик переносятся в компьютерную игру и оказываются мальчиками, терпящими бедствие на космическом корабле.

«Премьера в кино, ориентировочно, состоится в октябре-декабре 2026 года», - говорится в сообщении.



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