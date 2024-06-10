Кинофестиваль «Никарагуа: наследие и новая культура» пройдет в Санкт-Петербурге

20 июня в РОСФОТО стартует уникальный фестиваль, подготовленный совместно с Национальной синематекой Никарагуа.

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В программе — фильмы ведущего режиссера документального кино Адриано Карраско; ленты, рассказывающие о современной культуре республики: танцах, поэзии, коллективных практиках; игровой научно-фантастический фильм «Охота на дракона», созданный в рамках сотрудничества СССР и Никарагуа.

Помимо кинопоказов, в музее пройдут встречи с режиссерами и киноведами, лекции и открытые обсуждения фильмов. Познакомиться с подробной программой вы сможете по ссылке ниже.

Фестиваль подготовлен в рамках соглашения о сотрудничестве между РОСФОТО и Национальной синематекой Никарагуа при поддержке Правительства Республики Никарагуа и Посольства Российской Федерации.

Узнать больше и подробная афиша фестиваль на сайте: rosphoto.org.