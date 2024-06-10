Начались съемки «Достать ножи 3»

Стартовал съёмочный процесс детективного фильма «Достать ножи 3» — ожидается, что третья часть серии будет готова к релизу в 2025 году. Об этом сообщил режиссёр Райан Джонсон.

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Постановщик также опубликовал первый кадр со съёмок: на нём Дэниел Крейг с новой причёской, вернувшийся к роли детектива Бенуа Бланка.

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Ранее стало известно, что каст «Достать ножи: Проснись, мертвец» будет по-настоящему звёздным: помимо Крейга, роли в новом фильме исполнят Томас Хейден Чёрч (Песочный человек из «Человека-паука»), Джереми Реннер (Соколиный глаз из «Мстителей») и Джош Бролин (Танос из «Мстителей» и Агент Кей в фильме «Люди в чёрном»).

Также в детективе сыграют Джош О'Коннор, Кейли Спейни, Эндрю Скотт, Керри Вашингтон, Гленн Клоуз и Мила Кунис.