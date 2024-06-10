Выходит фильм про рыбака и пингвина с Жаном Рено

19 сентября в российский прокат выходит семейный фильм «Мой пингвин» с Жаном Рено в главной роли.

© Кадр из фильма "Мой пингвин"

Фильм расскажет историю дружбы человека и пингвина, основанную на реальных событиях. Режиссером картины выступил Дэвид Шурманн («Маленький секрет»).

Пингвины – удивительные животные, обитающие в самых разных уголках нашей планеты. Этот вид птиц, так и не научившихся летать, известен своей преданностью семье. Эта история расскажет о молодом пингвиненке по имени ДинДим, отбившимся от стаи. Когда его находит убитый горем рыбак, это становится началом невероятно крепкой дружбы.