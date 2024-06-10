Вышел мультфильм-приквел про юных Винни-Пуха, попугая Кешу и кота Матроскина

Как и анонсировалось ранее, "Союзмультфильм" выпустил короткометражку под названием "Крошки". Это своего рода кроссовер-приквел, персонажами которого стали легендарные герои студии - кот Матроскин, Винни-Пух, Львенок и попугай Кеша. В своем раннем детстве.

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Премьера проекта состоялась сегодня, 10 июня, на канале "Союзмультфильма" - приурочена к его 88-летию.

Фильм предназначен для самой юной аудитории и, при желании, может напомнить и про телепузиков, и про более дальних и экзотических предков гипнотизирующего формата - героев японского шоу "Дай-дай осьминог".