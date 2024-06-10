В Сети опубликован эксклюзивный фрагмент из фильма «‎Пришельцы»

Capella Film опубликовала эксклюзивный фрагмент из фантастического фильма "Пришельцы" под названием "Инопланетное вторжение". В сцене показана схватка космических кораблей в городе.

© Capella Film

По сюжету на протяжении долгих лет инопланетяне запирали своих преступников внутри человеческих тел. В погоне за беглым пришельцем его стражам предстоит отправиться в путешествие во времени и с помощью могущественного артефакта остановить уничтожение всей Земли.

Режиссером картины стал Чхве Дон-хун ("Убийство").

В ролях: Рю Джун-ёль ("Таксист"), Ким У-бин ("Мастер"), Ким Тхэ-ри ("Служанка"), Со Джи-соп ("Трон"), Ём Джон-а ("Небесный замок"), Чо У-джин ("Счастье") и другие.

В кино с 20 июня. Сиквел "Пришельцы: Назад в будущее" выйдет 1 августа.