Через 26 лет женщины Оуэнс возвращаются. Warner Bros. объявила о съёмках сиквела классики 1998-го года «Практическая магия». И главные роли в нём вновь исполнят Николь Кидман и Сандра Буллок.

Сюжет оригинальной картины следовал за сёстрами Джиллиан (Кидман) и Салли (Буллок), вынужденными применить экстрасенсорные способности после убийства агрессивного экс-бойфренда одной из них. Режиссёром тогда выступил Гриффин Данн, основанием для сценария послужил одноимённый роман Элис Хоффман 1995-го года. И хотя фильм не получил больших денег в прокате, он стал любимым для многих поклонников фэнтези с элементами романтической истории.

О новой картине известно, что её сценарий напишет Акива Голдсман («Меч короля Артура», «Воспламеняющая взглядом» и др.). Николь Кидман и Сандра Буллок не только исполнят главные роли, но и выступят продюсерами. Подробности сюжета пока держатся в секрете, как и имя режиссёра, а также исполнителей второстепенных ролей. В 2019-м HBO Max планировал снять сериал, спин-офф «Практической магии», по раннему произведению Хоффман «Правила магии». Но проект приказал долго жить, оставив фанатов в недоумении.