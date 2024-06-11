«Газпром-медиа» предложили сделать кино «про своих принцесс с нашими актрисами»

Золушка может действовать и в сказочной реальности, и в современной России, но остается «кринжем», при этом в 2000-е в точку попала Масяня сказал в эфире НСН Александр Шпагин.

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Главная героиня российского аналога фильма «Барби» должна быть современным персонажем, заявил в интервью НСН кинокритик Александр Шпагин.

Председатель Совета директоров "Союзмультфильма" Юлиана Слащева ранее сообщила, что в России снимут фильм, который станет нашим ответом американской «Барби». По ее словам, в компании «Газпром-медиа» предложили сделать полнометражное красивое кино «про своих принцесс с нашими актрисами».

«Эту вызывает куда меньшее раздражение, чем все эти мучительные попытки засунуть в нашу реальность всевозможные анимационные существа из прошлого. Если принцесса будет действовать в сказочной реальности, ради Бога, но Барби – это современный персонаж, это какой-то кринж получается. Но, думаю, они что-нибудь придумают, например, как бедную принцессу занесло в современную Россию или даже на СВО. Золушка во многом стала нашим персонажем, она может действовать в любой реальности. Хотя это и не слишком российский персонаж, было много экранизаций в мультфильмах. Мальвина слишком сильно привязана ко всему "пространству Буратино", с чего вдруг она будет отдельно, кто это такая?» - сказал Шпагин.



По его мнению, «барбимания» давно прошла, при этом самым точным мультобразом 2000-х была Масяня.

«Барби – это устаревший образ, барбимания давно прошла. С другой стороны, если это в Америке сработало, может, сработает и у нас. Она была куда популярнее в 1990-е, когда была адская барбимания, да и в 2000-е тоже. Если говорить о женских персонажах, очень точной была Масяня. Она соответствовала сознанию 2000-х годов, поэтому и имела такую популярность. "Чебурашка" не с какими реалиями не связан, он отстраненно-тормознутый, поэтому это был правильный ход», - заключил собеседник НСН.



Юлиана Слащева отмечала, что «коллеги из Газпром-медиа» назвали «нашим ответом Барби» мультфильм «Принцессы: сказочный голос», предложив сделать на его основе полный метр, отмечает РБК. В этом мультике Бременская принцесса, Забава, Золушка и Дюймовочка собрали музыкальную группу для участия в конкурсе, а их главная соперница - Шамаханская царица, отмечает «Радиоточка НСН».