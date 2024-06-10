Первый канал покажет сериал "Обоюдное согласие" Валерии Гай Германики

Первый сезон драматического сериала "Обоюдное согласие" режиссера Валерии Гай Германики выйдет в эфире Первого канала 23 июня. Об этом сообщили в пресс-службе вещателя.

© Кадр из сериала "Обоюдное согласие"

"Светлана Иванова, Андрей Козлов, Мария Голубкина в сериале Валерии Гай Германики "Обоюдное согласие" на Первом канале 23 июня в 23:00", - говорится в сообщении.



"Обоюдное согласие" - совместный проект компаний Kion и "Медиаслово" Данилы Шарапова и Петра Анурова. Первый сезон проекта вышел в онлайн-кинотеатре Kion в марте 2022 года.

Авторы проекта подняли тему сексуализированного насилия и отношения к нему в обществе. Также сериал обращает внимание на проблемы психологической реабилитации тех, кто пережил насилие. Роли в проекте исполнили Светлана Иванова, Анна Снаткина, Алла Михеева, Шамиль Хаматов, Борис Щербаков и другие артисты.

"Когда я снимаю художественный проект, я занимаю позицию документалиста и бесстрастно фиксирую проходящую мимо меня жизнь, на монтаже я собираю ее в концентрат драматургии", - привели слова Гай Германики в пресс-службе.



1 апреля на платформе Kion вышел второй сезон сериала. Роли в проекте исполняют Диана Арбенина, Глафира Тарханова, Максим Ползиков, Елена Ханга, Мария Кончаловская и Глеб Пускепалис.