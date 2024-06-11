Завершились съемки финального сезона сериала «Кобра Кай»

Подошёл к концу съёмочный процесс шестого, финального сезона сериала «Кобра Кай». Выход последнего сезона разделят на три части.

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Первая часть сезона выйдет 18 июля, вторую выпустят 28 ноября, а третью — в 2025 году, точной даты пока нет.

Шестой сезон «Кобры Кай» станет финалом всей саги, которая длится более 38 лет, начавшись с культовой картины «Каратэ-пацан».

Самый первый «Каратэ-пацан» вышел в прокат в 1984 году, он оказался коммерчески успешным, и в результате было снято три продолжения. Перезагрузка состоялась в 2010-м с премьерой фильма, где главные роли исполнили Джейден Смит и Джеки Чан. В 2018-м франшиза трансформировалась в сериал. В нём история развивается спустя 34 года после событий первой картины.