Банк России составил подборку фильмов, которые помогут подружиться с деньгами

Банк России составил подборку фильмов, которые помогут обрести полезные привычки или пересмотреть своё отношение к деньгам.

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Можно ли провести время у экрана с пользой? Однозначно. Предлагаем несколько фильмов, которые уберегут от финансовых ошибок, подскажут, как организовать свой бизнес, и напомнят, как не потерять голову от "успешного" успеха.

"Семейный бюджет" (2021) 12+

© Кадр из фильма "Семейный бюджет"

О чём. Семья Фроловых из Краснодара купила в ипотеку прекрасную квартиру с видом на парк. Но кредитный договор оказался с секретом - так что платить придётся больше, чем они ожидали. Чтобы сохранить жильё и выбраться из финансовой дыры, Фроловым нужно сильно измениться: разобраться, какие установки мешают им зарабатывать больше, и наконец-то научиться управлять своими деньгами.

Почему стоит посмотреть. В беспечных героях этой комедии легко узнать себя или своих знакомых. И может быть, когда в следующий раз придётся подписывать очередной договор, мучения Фроловых всплывут в памяти и вы не станете подписывать бумаги не глядя.

"Двенадцать стульев" (1971) 6+

© Кадр из фильма "Двенадцать стульев"

О чём. Регистратор ЗАГСа в уездном городе N Ипполит Воробьянинов - в одном шаге от богатства. Перед смертью тёща созналась ему, что спрятала бриллианты в одном из стульев гарнитура. Но их нужно ещё отыскать, так как мебель ушла с молотка.

Зато партнёр для поиска сокровищ находится быстро. Им становится обаятельный Остап Бендер. Он отлично знает, как запугиванием, лестью и ещё множеством способов убедить людей добровольно расстаться с имуществом.

Почему стоит посмотреть. Экранизация авантюрного романа Ильфа и Петрова - хорошая прививка от излишней доверчивости. Наблюдая за "великим комбинатором" Остапом Бендером, легко разобраться, как аферисты манипулируют людьми. И хотя легенды у современных мошенников другие, их психологические уловки почти не изменились.

© Кадр из фильма "В погоне за счастьем"

О чём. Крис целыми днями ездит по клиникам и продаёт оборудование, в которое вложил все свои сбережения. Но товар не пользуется спросом, а почти весь заработок съедает аренда жилья, детский сад для сына и штрафы на машину. Чтобы свести концы с концами, Крис решает стать биржевым маклером. Он пробивается на полугодовую стажировку в крупную компанию. Но за неё не заплатят, а работу получит лишь один из 20 конкурентов. Спорное решение, когда с маленьким сыном оказываешься без денег на улице.

Почему стоит посмотреть. В основу этой драмы легла биография владельца успешной брокерской компании Криса Гарднера. Его пример поможет решиться на смену профессии и поддержит в трудный период. В этой подборке книг вы найдёте ещё несколько историй, в которых терпение и упорство помогают превратить мечты в жизнь.

© Кадр из фильма "Шопоголик"

О чём. Комедийная мелодрама о непреодолимой любви к шопингу. Ребекка с детства мечтает писать о моде, но пока подвернулась только работа в журнале "Удачные сбережения". Первая же её статья о кредитах стала сенсацией. Текст разобрали на цитаты по всему миру. Но никто не подозревает, что история Ребекки - настоящий триллер. Она - шопоголик, не может пройти мимо красивой витрины без покупок. Часто вещи оказываются не по карману, и она расплачивается кредитками. Долги растут, а скрываться от коллектора становится всё сложнее.

Почему стоит посмотреть. Яркие витрины и "выгодные акции" часто толкают к необдуманным тратам. Но пример Ребекки показывает, что даже в самых тяжёлых ситуациях можно взять себя в руки, научиться распознавать маркетинговые уловки и навести в порядок в финансах.

© Кадр из фильма "Игра на понижение"

О чём. Аналитики нескольких инвестиционных фондов первыми заметили, как надувается ипотечный "пузырь". Люди скупают недвижимость, не вникая в условия кредитов. Банки выдают ссуды всем без разбора и выпускают облигации, по которым платят деньгами заёмщиков. А инвесторы вкладываются в эти супердоходные бумаги. Но слишком многим ипотечникам долги не по силам. Рано или поздно они перестанут справляться с платежами, и заложенные дома начнут массово переходить банкам. А когда кредиторы начнут распродавать эту недвижимость, рост предложения обрушит стоимость жилья. Банки понесут убытки и перестанут платить по облигациям. Пострадают тысячи инвесторов и весь фондовый рынок.

Почему стоит посмотреть. Эта драма с элементами чёрной комедии основана на реальных событиях. В ней крайне понятно объясняются причины экономического кризиса 2008 года, который запустился в США и накрыл весь мир. На примере героев вы точно разберётесь, почему инвестиции всегда связаны с риском и, если действовать необдуманно, можно потерять всё.