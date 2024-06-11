«Октябрь» покажет шесть новых фильмов фестиваля «Французские премьеры»

Кинофестиваль «Французские премьеры» пройдет в киноцентре «Октябрь» с 17 по 28 июня 2024 года. Он организован Французским институтом в России и проектом «КАРО.Арт». В программе — шесть киноновинок сезона 2023—2024 года, которые только готовятся выйти в прокат.

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Откроет фестиваль «Болеро. Душа Парижа» (2024) режиссера Анн Фонтен — экранизация биографии Мориса Равеля и история создания одного из самых известных произведений XX века. В программе также представлена драма «Фолия» (2023) Шарля Герена Сюрвиля с участием Даниила Воробьева (фильм о личностном кризисе и потерянной любви, рассказанная в красивейших пейзажах Сицилии) и драма «Братья» от режиссера Оливье Касаса с Матье Кассовицем и Иваном Атталем в главных ролях: подлинная история братьев 5 и 7 лет, оставленных матерью, сбежавших от цивилизации и выживших в лесу. Комедийный жанр на фестивале представлен фильмом Клода Зиди «Отдых не по-детски» (2023) с участием Кева Адамса и Жана Рено (история о борьбе за место под солнцем представителей «третьего возраста»). На фестивале состоится премьера веселого семейного роуд-муви «Развеселые каникулы» (2024) с Дэни Буном и Лоранс Арне, а самым юным зрителям покажут анимационное фэнтези «Сирокко из страны ветров» (2023) Бенуа Шьё.

Все фильмы будут демонстрироваться на языке оригинала с русскими субтитрами. После показов состоятся обсуждения со зрителями.