Как сообщает издание Cinemaplex, мультфильм «Головоломка 2» выйдет в России уже 15 июня. Новую картину от студии Pixar можно будет посмотреть в привычном русском дубляже, выполненном для стран СНГ.

Если информация подтвердится, то семейная картина доберётся до России на следующий день после выхода в мировых кинотеатрах. Сейчас мировая премьера «Головоломки 2» запланирована на 14 июня, аналитики предрекают ленте очень уверенный старт как минимум в США.

«Головоломка 2» расскажет о подростковом периоде главной героини Райли Андерсон. К Радости, Печали, Страху, Гневу и Брезгливости добавятся новые эмоции: Тревожность, Зависть, Скука и Смущение. Ранее СМИ сообщили, что от успеха картины во многом будет зависеть будущее студии Pixar.