Рецензия на фильм «Плохие парни до конца»

Поддерживать достойное качество любой серии на протяжении многих лет – это нетривиальная задача. То поколение зрителей, которое познакомилось с Майком Лоури и Маркусом Бернеттом в 1995 году, уже имеет своих детей, а иногда и внуков. Удивительным образом у создателей получается угодить всем возрастным категориям. Причем уже второй раз.

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Майкл Бэй снял первые две части в своем узнаваемом стиле. Адиль Эль Арби и Билал Фалла, и в третьей части, и сейчас, сохраняют преемственность, но не впадают в бездумное копирование. Они не топчутся на месте, а движутся вперед вместе с персонажами, углубляясь в более личное, балансируя между драмой и экшном.

Герои стареют и получают соответствующие проблемы, это не игнорируется, а наоборот, играет важную роль. Радует, что серия не впадает в сказочность, как «Форсаж», и держит в уме возможность для продолжения. Есть ощущение, что в четвертой части мы увидели первые кирпичики для спин-оффа или же для грядущей смены главных героев.

Хотя «Плохие парни до конца» вряд ли можно похвалить за оригинальность, он дает все, что обещает. К минусам можно отнести самого неинтересного злодея из всех четырех частей. В остальном фильм яркий, развлекающий, смешной, адекватный, да еще и с изобретательным экшном.

Оценка годности Kinobugle.ru: 80%