В России создадут киновселенную с героями сказок Корнея Чуковского

Продюсерская компания «Яр&Ко» приобрела права на экранизацию произведений российского писателя Корнея Чуковского. В планах организации — создать фэнтезийную киновселенную с персонажами из работ знаменитого автора.

© Чемпионат.com

В России каждый знает Мойдодыра, Тараканище, Крокодила. Мы даже не замечаем, как часто говорим цитатами из Чуковского, в каком-то смысле это наш культурный код наравне с народными сказками и сказками Пушкина. А ещё Чуковский очень тонко чувствовал психологию детей и родителей, терпеть не мог искусственную сентиментальность в детской литературе, в итоге его произведения задевают что-то сокровенно детское, что есть в глубине души каждого из нас.



В «Яр&Ко» уже приступили к работе над первой картиной по мотивам произведений Чуковского. Сейчас Олег Маловичко («Лёд») пишет сценарий дебютного фильма, который должен объединить нескольких героев в одной ленте.