Как кинофестивали помогут развить киноиндустрию Северного Кавказа

На Северном Кавказе, а особенно в Ставропольском крае, в последние годы кратно выросло число кинофестивалей. Разный масштаб, тематика и целевая аудитория... но одна и та же цель - заинтересовать жителей региона местным кинематографом и таким образом поддержать создание фильмов в СКФО.

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Например, в этом году на Ставрополье появился очередной региональный форум, призванный обратить внимание на местное кино. Он получил название "Новый вектор. Северный Кавказ", а провели его при поддержке правительства Ставропольского края, Президентского фонда культурных инициатив и Союза кинематографистов России четвертого - шестого июня в Пятигорске и Кисловодске. Здесь профессионалы обсуждали развитие киноотрасли.

Генеральный продюсер форума Дмитрий Якунин заявил, что в СКФО сегодня работают свыше 100 киностудий, проживает 65 членов Союза кинематографистов России, действуют 73 кинотеатра и ежегодно проходит до 10 кинофестивалей. Однако, по его мнению, для формирования среды и воспитания специалистов этого недостаточно.

"В СКФО сегодня работают свыше 100 киностудий, действуют 73 кинотеатра и ежегодно проходит до 10 кинофестивалей"



В рамках мероприятия в Пятигорске прошел круглый стол об опыте съемок на Кавказе федеральных кинопроектов. Как рассказал главный редактор студии "Ленфильм" Андрей Апостолов, импульс современному кинематографу на Кавказе придала деятельность режиссерской мастерской Александра Сокурова, учрежденной в Кабардино-Балкарии.

Апостолов подчеркнул, что кавказский кинематограф может развиваться в условиях синергии всех его игроков - в отличие от Якутии, это возможно вследствие географической близости субъектов СКФО по отношению друг к другу.

Кроме "Нового вектора", Ставропольский край в 2024-м принимает также сразу два других кинофестиваля, которые с недавних пор стали ежегодными. Осенью возобновится "Герой и время", который теперь посвящен памяти его идейного вдохновителя актера и режиссера Сергея Пускепалиса. Заслуженный артист погиб в сентябре 2022 года, когда перегонял микроавтобус для бойцов РФ на Донбассе. При поддержке властей Ставрополья и Минкульта России фестиваль будет проводиться регулярно.

А второе киномероприятие в крае - детский "Хрустальный ИсточникЪ". Это масштабный проект, который проходит в городах Кавказских Минеральных Вод. В его рамках для детей проводят развлекательные и образовательные акции, а центральное событие - Кинокампус. На нем школьники и студенты учатся снимать игровые короткометражки, а после участвуют в конкурсе на лучшую из них.

Кстати

Молодежный кинофестиваль "Кинокавказ" этой весной в четвертый раз прошел в Кабардино-Балкарии, а Грозный в прошлом году принял крупный международный кинофорум "Золотой витязь", одно из старейших подобных мероприятий в России.