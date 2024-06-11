Лунтик вернется на луну в новом фильме «Лунтик. Возвращение домой»

Трейлер полнометражного мультфильма «Лунтик. Возвращение домой» обнародовала 11 июня 2024 года кинокомпания «Вольга». В ролике друзья Лунтика пытаются отправить письмо на Луну, а потом снаряжают в космическое путешествие и его самого, чтобы он смог встретиться с мамой.

© Кадр из трейлера мультфильма "Лунтик. Возвращение домой"

Персонажей озвучили Алла Слынько (Лунтик), Юлия Зоркина (Кузя), Олег Куликович (Вупсень и Пупсень), Валерий Смекалов (Мотыль), Анатолий Петров (Шер, Корней), Юлия Рудина (Мила, мама пчеленка), Мария Цветкова (мама Лунтика). В российский прокат «Лунтик. Возвращение домой» должен выйти 29 августа 2024 года. Режиссером проекта и автором сценария стал Константин Бронзит.

"Это большая самостоятельная история. Для меня это настоящий профессиональный вызов — на основе детского материала сделать интересный семейный фильм, – говорит Бронзит. – Там будут погони, новые персонажи, но и про юмор мы тоже не забыли, зрителям должно понравиться. Мы придумали новую, более масштабную историю. Причем такую, контуры которой в сериале даже не намечены."



В российский прокат «Лунтик: Возвращение домой» выйдет 29 августа.