Ширли Маклейн снимется в драме про вдову и эксцентричного бездомного

Ширли Маклейн («Квартира», «Мечта с подвохом») и Стивен Дорфф («Настоящий детектив», «Земля мафии») исполнят главные роли в инди-драме «People Not Places» режиссера Брэда Фурмана («Линкольн для адвоката», «Город лжи»). Как сообщает Deadline, съемки стартовали в Нью-Джерси. Сценарий написала мать режиссера – Эллен Браун Фурман (соавтор его фильма «Афера под прикрытием»).

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По сюжету, пожилая вдова Клэр (Маклейн), живущая в Атлантик-Сити, встречает эксцентричного бездомного Эдгара (Дорфф), который спит в машинах. Их общее одиночество сближает их, поскольку они находят в себе смелость встретиться лицом к лицу с его прискорбным прошлым и ее укороченным будущим.

Как рассказал Фурман, он уже много лет вынашивал идею фильма, причем хотел снять именно с этими актерами: