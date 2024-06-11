Стал известен актерский состав детектива «Тайна семи циферблатов»

Хелена Бонем Картер, Мартин Фриман и Миа Маккенна-Брюс («Как заниматься сексом») исполнят главные роли в экранизации романа Агаты Кристи «Тайна семи циферблатов» (The Seven Dials Mystery). Как сообщает Variety, сценарий сериала написал Крис Чибнелл («Доктор Кто», «Убийство на пляже»), режиссерское кресло займет Крис Суини («Турист», «Яблоки никогда не падают»). Съемки начнутся летом 2024 года, остальной каст будет объявлен позже.

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Роман, действие которого развивается в 1925 году, рассказывает о роскошной вечеринке в загородном доме, где розыгрыш, похоже, пошел ужасно, убийственно неправильно. Самой невероятной из сыщиков — невероятно любознательной леди Эйлин «Бандл» Брент (Маккенна-Брюс) — предстоит разгадать пугающий заговор, который изменит ее жизнь, раскрыв тайну особняка. Бонем Картер сыграет леди Катерхэм, а Фриман - суперинтенданта Бэттла.

В 1981 году британским режиссёром Тони Уормби был снят телевизионный фильм «Тайна семи циферблатов» с Гарри Эндрюсом в роли суперинтенданта Баттла, Шерил Кэмпбелл в роли Эйлин Брент и Джоном Гилгудом в роли маркиза Кейтерэма.