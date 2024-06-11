В Пскове на кинофестивале "Западные ворота" представят новые фильмы из шести стран

Международный кинофестиваль "Западные ворота" пройдет в Псковской области с 5 по 7 июля, на нем в конкурсе полнометражных фильмов будут представлены картины из шести стран, в том числе из Греции, Китая и Монголии. Всего во всех программах на фестивале покажут порядка 100 фильмов из разных стран мира, сообщили ТАСС в пресс-службе Театрально-концертной дирекции региона.

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"В Пскове состоится одно из ключевых событий в сфере культуры и киноиндустрии нашей страны - Международный кинофестиваль "Западные ворота", который откроет свои двери уже в пятый раз. Только представьте, за три дня зрители увидят около ста полнометражных и короткометражных фильмов из России и со всего мира", - сказала собеседница агентства.



Она уточнила, что фестиваль пройдет с 5 по 7 июля в Пскове. В рамках фестиваля состоится международный конкурс полнометражных фильмов. В этом году в него войдут шесть новых фильмов из Греции, Белоруссии, Киргизии, Китая, Монголии, а также из России. Их оценит авторитетное профессиональное жюри, которое возглавит актриса и режиссер, народная артистка России Елена Цыплакова.

"Кроме того, в основную программу фестиваля включены 13 тематических секций, а также ретроспективы, специальные сеансы, конкурс короткометражных фильмов, гала-премьеры, творческие вечера и обсуждения фильмов с участием известных кинематографистов. Примечательно, что часть программ посвящены Году семьи, 225-летию Александра Пушкина и 300-летию Российской академии наук. Не забыли и о начинающих кинематографистах: те, кто только делает первые шаги в этом искусстве, смогут принять участие в конкурсе "Киностарт", - отметила собеседница агентства.



Организаторы также запланировали на фестивале две секции, посвященные новинкам зарубежного кино: Индии и Ирана. Фестиваль организован правительством Псковской области.