Злая Пинки и отважный динозаврик в новом эпизоде «Геройчиков»

Персонажи шоу «Геройчики» непросты — совсем ещё недавно они впервые попали на улицу, а теперь уже вовсю проводят время во дворе. В этот раз их ждёт неожиданное и очень приятное знакомство. Встречайте Ди-Ди — храброго маленького динозаврика, который изо дня в день спасает мир от злобных пришельцев. Как так вышло, рассказывает эпизод «Динозаврик».

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Что там?

Маленький, пластиковый, такой ностальгично знакомый уже нынешним родителям — когда-то подобные динозаврики вовсю «вылуплялись» из шоколадных яиц. Ди-Ди, как и остальные герои, принадлежит мальчику Роме — вот только он оказался потерян в песочнице. А заодно и затерян в мире давней игры, без конца сражаясь с фантиком… ой, точнее с инопланетным монстром.

Флай, Глория, Пинки, Ко-Ко, О’Раш и Бублик жалеют малыша — но не могут ничего сделать, настолько он предан своему делу. «Освободить» динозаврика от его вымышленного долга ожидаемо помогла игра: масштабное спасение мира, где Ди-Ди выпала главная роль, а остальные геройчики стали противниками. Злая Пинкинелла — это что-то! Справится ли маленькая игрушка с такой опасностью?

Какой же Ди-Ди оказался смелый — а остальные игрушки находчивые и изобретательные! Ждём динозаврика в будущих эпизодах, надеемся, ему понравится в комнате Ромы. Чтобы не пропустить дальнейшее развитие событий, добавляйте наш сайт в закладки.