Стартовали съемки второго сезона «Жизнь жить»

Начались съемки второго сезона драматического сериала "Жизнь жить" с Любовью Аксеновой, Романом Васильевым, Дарьей Мороз, Юрием Чурсиным. В новом сезоне к проекту присоединились Кристина Кучеренко и Павел Попов.

© Российская Газета

"Жизнь жить" - это оригинальный сериал онлайн-кинотеатра START, первый сезон вышел в прошлом году. В основе сюжета роман Анны Богинской.

Главная тема сериала - отношения, в частности, применение пикапа в реальной жизни. В новом сезоне главная героиня в исполнении Любови Аксеновой узнает о закрытом клубе с продвинутыми техниками пикапа. По мере развития сюжета герои столкнутся с манипулированием, взаимозависимыми отношениями и целым клубком проблем.

"START абсолютно попал в точку с этим проектом, а, точнее, в сердца многих женщин, затронув актуальнейшую сегодня тему абьюза, игр в "кошки-мышки" деструктивного доминанта и жертвы", - рассказала о проекте Кристина Кучеренко.



Актриса призналась, что на съемках плакала от души.

"Сверхзадача моего героя заключается в обретении любви. За всей мишурой, которую он транслирует через внешние проявления - повадки, поведение в обществе, одежду, - скрывается уязвленный, недолюбленный ребенок, который требует ласки и сопереживания", - поделился информацией о своем герое Павел Попов.



Стоит отметить, что в новом сезоне в сериале появится и писательница Анна Богинская, она сыграет одну из учениц гуру пикапа.