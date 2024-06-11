Хейли Беннет создает империю шампанского в трейлере «Мадам Клико»

Локализованный трейлер фильма «Мадам Клико» (Widow Clicquot) представила 11 июня 2024 года кинокомпания Global Film. Он основан на реальной истории создательницы одной из самых известных в мире империи шампанских вин.

- Всего семь лет после свадьбы Барба-Николь Клико наслаждалась беззаботной жизнью, - сообщается в синопсисе. - Но потеряв горячо любимого мужа, ей пришлось взвалить на свои плечи огромный семейный бизнес, переживавший не лучшие времена. И все же обычная женщина, полная дерзости и упорства, построила всемирно известную империю шампанского, открыла миру стиль и роскошь и стала легендой еще при жизни. По сей день, спустя более чем два века, «Вдова Клико» является почетным гостем каждого светского раута.



Главную роль в картине исполнила Хейли Беннет («Девушка в поезде», «Хардкор»), а также снялись Сэм Райли («Малефисента», «Ребекка»), Том Стёрридж («Рок-волна», «Песочный человек»), Наташа О’Кифф («Грязь», «Острые козырьки»), Фиби Николлс («Волшебная история», «Хокинг»), Лео Сутер («Я найду тебя»), Бен Майлз («V» значит Вендетта», «Тетрис»), Крис Ларкин («Хозяин морей: На краю Земли», «Джейн Эйр») и др.

За режиссуру отвечал Томас К. Нэппер. Ранее он работал над одним из самых дорогих шоу сервиса Amazon «Колесо времени» и был помощником режиссера на проектах «Гордость и предубеждение» и «Искупление» Джо Райта, который выступил продюсером фильма «Мадам Клико».

Впервые картина была представлена на Международном кинофестивале в Торонто в 2023 году. В российский прокат она выйдет 18 июля.