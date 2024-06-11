«Любопытная Варвара» раскроет сельские преступления в сентябре

Премьера детского детективного сериала «Любопытная Варвара» в сентябре на Wink. Десятилетняя Варвара Смородина — самый настоящий вундеркинд, необычайно умная и начитанная девочка. Она знает все про криминалистику и мечтает стать выдающейся сыщицей как ее дедушка. Приехав на лето к бабушке и дедушке в поселок Верховой, Варя сталкивается с массой таинственных преступлений и берется за расследование вместе со своим новым другом — простодушным сельским мальчиком Васей. Оказывается, в тихом поселке немало тайн и необычных происшествий.

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«Любопытная Варвара» создана по мотивам книг писателя Георгия Ланского. Главные роли исполнили Полина Айнутдинова ("Папины дочки. Новые") и Сергей Федоров ("Кибердеревня"), а также в сериале снялись Вероника Журавлева, Виктор Бычков, Михаил Тарабукин, Наталия Медведева, Анастасия Тодореску, Михаил Мяло, Владимир Левченко, Максим Карушев, Дмитрий Калихов, Ульяна Куликова и другие. Режиссером стал Юрий Коробейников, производством занималась кинокомпания «Карго» при поддержке «НМГ Студии» и Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

- Сначала я думала, что мы с моей героиней Варварой совсем не похожи, а потом оказалось, что у нас есть что-то общее - мы обе обожаем читать детективы, - говорит Полина Айнутдинова. - Съемки в сериале многому меня научили. Я бы даже сказала, что стала взрослее, потому что это моя первая большая роль с таким количеством текста. А еще на съемках я научилась играть в шахматы, спасибо одному актеру из команды, который мне помогал.



Зрителям онлайн-кинотеатра Wink первые серии станут доступны в сентябре, а в июне проект покажут в конкурсной программе фестиваля «Пилот».