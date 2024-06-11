Новый сезон сериала «Пацаны» оценивают ниже, чем первые три

Критики разошлись во мнениях относительно четвёртого сезона сериала «Пацаны». Рейтинг супергеройского шоу на Rotten Tomatoes составил всего 75% — это существенно меньше, чем у прошлых сезонов.

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Больше всего обозреватели отмечают смазанный финал и недостаточное раскрытие персонажей, которым банально не хватает экранного времени. При этом чёрный юмор, харизма и смелость «Пацанов» остались на высоком уровне, что удерживает внимание зрителей.

Первый сезон «Пацанов» был оценён на Rotten Tomatoes на 85% «свежести», второй и третий — на 97% и 98% соответственно. Столько же получил спин-офф «Поколение Ви».

Перед релизом продолжения создатель сериала Эрик Крипке отказался извиняться за минусы шоу, предложив недовольным «идти смотреть что-то другое».