Стали известны детали пятого, финального сезона «Пацанов»

Эрик Крипке подтвердил, что сериал «Пацаны» завершится на пятом сезоне
Создатель популярного серила «Пацаны» Эрик Крипке заявил, что шоу завершится на пятом сезоне. Он также выложил страницу сценария финала четвертого сезона с замазанными черным всеми сюжетными поворотами, но в тексте прямо указано, что следующий сезон станет завершением супергеройской истории.
Ранее сообщалось, что кульминация четвертого сезона станет прологом к финальному пятому, который Крипке назвал «кровавым и попросту эпическим».
Сериал «Пацаны» (The Boys) является экранизацией одноименной серии комиксов. Сюжет рассказывает о группе людей, которые по разным причинам решили бросить вызов супергероям, которые открыто существуют в мире современных США и являются продуктом транснациональных корпораций.
Ранее сообщалось, что Netflix выпустил первый трейлер второго сезона анимационного серила «Аркейн».
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