Стали известны детали пятого, финального сезона «Пацанов»

Создатель популярного серила «Пацаны» Эрик Крипке заявил, что шоу завершится на пятом сезоне. Он также выложил страницу сценария финала четвертого сезона с замазанными черным всеми сюжетными поворотами, но в тексте прямо указано, что следующий сезон станет завершением супергеройской истории.

Ранее сообщалось, что кульминация четвертого сезона станет прологом к финальному пятому, который Крипке назвал «кровавым и попросту эпическим».

Сериал «Пацаны» (The Boys) является экранизацией одноименной серии комиксов. Сюжет рассказывает о группе людей, которые по разным причинам решили бросить вызов супергероям, которые открыто существуют в мире современных США и являются продуктом транснациональных корпораций.

Ранее сообщалось, что Netflix выпустил первый трейлер второго сезона анимационного серила «Аркейн».

Кинокомпания Universal решила снять новую часть фильма «Мумия», вернув к своим ролям Брендана Фрейзера и Рэйчел Вайс.