Марион Котийяр заменит Джулианну Маргулис с новом сезоне «Утреннего шоу»

Джулианна Маргулис не будет сниматься в четвертом сезоне сериала «Утреннее шоу». Как сообщает Variety, это решение было принято самой актрисой еще в 2023 году. Тогда ей предложили сняться в одном эпизоде будущего сезона, но она сочла это не интересным для себя. Уже позже Джулианна оказалась в эпицентре скандала, когда позволила себе несколько неполиткорректных комментариев в подкасте, за которые впоследствии извинилась.

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«ИнтерМедиа» напоминает, что Маргулис присоединилась к «Утреннему шоу» во втором сезоне в роли журналистки Лоры Петерсон, впоследствии подруги Брэдли Джексон (Риз Уизерспун). В третьем сезоне у нее было не так много экранного времени, хотя ее героиня сыграла важную роль в развитии сюжета.

Помимо Уизерспун к своим ролям в четвертом сезоне вернутся Дженнифер Энистон, Билли Крудап, Марк Дюпласс, Нестор Карбонелл, Карен Питтман, Грета Ли, Джон Хэмм и Николь Бехари. Как было объявлено недавно, к касту присоединится французская актриса Марион Котийяр. Она сыграет Селин Дюмон, которую описывают как «сообразительного оператора из легендарной европейской семьи».

Сценаристом, шоураннером и исполнительным продюсером сериала остается Шарлотта Стаудт. Дата выхода на Apple TV+ новых серий пока не названа.