Расписание выхода четвертого сезона сериала «Пацаны»

Расписание выхода четвёртого сезона сериала «Пацаны»
Уже 13 июня в онлайн-кинотеатре Amazon Prime Video состоится премьера четвёртого сезона сериала. Продолжение расскажет о событиях после финала третьего сезона: сюжет продолжения развернётся через месяц после концовки «Поколения Ви», а последние эпизоды уже плавно подведут действие к началу второго сезона спин-оффа.
Так, первые три эпизода выйдут 13 июня, а следующие серии будут выходить раз в неделю по четвергам. Финал состоится 18 июля. Авторы тем временем уже начали работу над пятым сезоном, который станет для супергеройского шоу финальным.
Расписание выхода четвёртого сезона сериала «Пацаны»
1-я серия - 13 июня
2-я серия - 13 июня
3-я серия - 13 июня
4-я серия - 20 июня
5-я серия - 27 июня
6-я серия - 4 июля
7-я серия - 11 июля
8-я серия - 18 июля