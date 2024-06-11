Расписание выхода четвертого сезона сериала «Пацаны»

Уже 13 июня в онлайн-кинотеатре Amazon Prime Video состоится премьера четвёртого сезона сериала. Продолжение расскажет о событиях после финала третьего сезона: сюжет продолжения развернётся через месяц после концовки «Поколения Ви», а последние эпизоды уже плавно подведут действие к началу второго сезона спин-оффа.

© Кадр из сериала «Пацаны»

Так, первые три эпизода выйдут 13 июня, а следующие серии будут выходить раз в неделю по четвергам. Финал состоится 18 июля. Авторы тем временем уже начали работу над пятым сезоном, который станет для супергеройского шоу финальным.

Расписание выхода четвёртого сезона сериала «Пацаны»

1-я серия - 13 июня

2-я серия - 13 июня

3-я серия - 13 июня

4-я серия - 20 июня

5-я серия - 27 июня

6-я серия - 4 июля

7-я серия - 11 июля

8-я серия - 18 июля