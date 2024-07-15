Опубликован трейлер «Терминатора: Зеро»

Компания Netflix опубликовала трейлер аниме «Терминатор: Зеро».

© Кадр из трейлера сериала "Терминатор: Зеро"

В центре сюжета Эйко — солдат, который отправляется в прошлое, чтобы изменить судьбу человечества и защитить ученого по имени Малкольм Ли. Последний трудится над созданием новой системой искусственного интеллекта, которая будет конкурировать со Скайнетом.

Премьера запланирована на 29 августа 2024 года.

Режиссировал аниме Масаси Кудо, за сценарий отвечали Маттсон Томлин, Джеймс Кэмерон и Гейл Энн Хёрд.

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