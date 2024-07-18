Опубликован трейлер «Битлджуса Битлджуса»

Компания Warner Bros. Pictures опубликовала трейлер фильма «Битлджус Битлджус» Тима Бертона.

© Кадр из трейлера фильма "Битлджус Битлджус"

Мировая премьера киноленты запланирована на 4 сентября 2024 года.

Синопсис следующий: «Битлджус вернулся! После неожиданной семейной трагедии три поколения семьи Дитц возвращаются в свой старый дом в Винтер-ривер. Лидию все еще преследуют воспоминания о Битлджусе. Жизнь женщины вновь переворачивается с ног на голову, когда ее дочь, подросток-бунтарь Астрид, находит на чердаке таинственную модель города и случайно открывает портал в загробный мир…».

Главные роли в фильме исполнили Дженна Ортега, Моника Беллуччи, Вайнона Райдер, Майкл Китон и Уиллем Дефо. Компанию на экране им составили Джастин Теру, Кэтрин О’Хара, Дэнни ДеВито, Берн Горман, Эми Натталл и другие актеры.

За сценарий отвечали Альфред Гоф, Майлз Миллар и Сет Грэм-Смит, в профессиональной копилке которых числятся проекты «Уэнсдэй», «Тайны Смолвиля» и «Оно».

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