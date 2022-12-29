Что посмотреть на новогодних каникулах

Посмотреть фильм во время новогодних праздников — значит провести время приятно и с пользой. Ведь поход в кино непременно подарит вам много новых впечатлений.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Если на улице морозно и зябко, а реальность хочется разбавить яркими впечатлениями, значит, самое время выбраться в кинотеатр: репертуар городских кинозалов позволяет выбрать фильм на любой вкус.

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Семейное кино — то, что будет интересно и детям, и их родителям. На этот раз зимние новинки обращаются к хорошо известным советским произведениям.

«Чебурашка»: в прокате с 1 января

Режиссер Дмитрий Дьяченко. В ролях: Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Федор Добронравов и другие Мы помним трогательную серию мультфильмов про крокодила Гену и Чебурашку. Теперь кукольный мультфильм превратился в художественный фильм.

Большеухий, пушистый и очень добрый Чебурашка из апельсиновой страны оказывается в приморском городе, где ищет себе новых друзей и дом. Герой знакомится с малообщительным садовником, леди-модницей, ее своенравной внучкой и молчаливым мальчиком, чья мама готовит очень вкусный шоколад.

«Чук и Гек. Большое приключение»: в прокате с 22 декабря

Режиссер Александр Котт. В ролях: Андрей Андреев, Юрий Степанов, Владимир Вдовиченков, Юлия Снигирь и другие Сюжет рассказа Аркадия Гайдара «Чук и Гек», который входит в школьный список литературы для самостоятельного чтения, довольно прост. Два брата и их мама очень соскучились по отцу-геологу, который работает на Севере, и решили поехать к нему встречать Новый год. Фильм включает и элементы сказа Павла Бажова «Хозяйка Медной горы», которые проявляются в полную силу тогда, когда младший брат идет в лес следом за мамой, а за ним отправляется старший. Главное для семьи — суметь воссоединиться до празднования Нового года.

Каждый год под новогодние праздники выходят свежие тематические ленты. Если вы следите за новинками такого рода, то выбирайте из предложенных в афише.

«Елки-иголки»: в прокате с 29 декабря

Режиссер Александр Баршак. В ролях: Павел Прилучный, Алина Алексеева, Оскар Кучера, Агриппина Стеклова, Гарик Сукачев и другие История рассказывает зрителям о том, что верить в чудеса надо всегда, даже когда ты совсем повзрослел. Как всегда, перед праздником много хлопот. Ландшафтному дизайнеру Кате нужно отвезти елку заказчику, встретить гостя из аэропорта, познакомиться с мужчиной, сбежать от бандитов и отвертеться от нежеланной компании. Но к бою курантов надо сделать не только это, а еще и искренне улыбаться.

«Тайный Санта»: в прокате с 8 декабря

Режиссер Александр Бабаев. В ролях: Роман Курцын, Зоя Бербер, Борис Дергачев, Снежана Самохина и другие Желание обрести любовь — одно из самых важных в жизни. Но юрист Света решает не полагаться на судьбу, а взять дело в свои руки. Коллега, который ей нравится, должен через вручение подарков в «Тайном Санте» получить приглашение на романтические выходные с ней. Вот только подарок достается начальнику, с которым девушка постоянно конфликтует. Заставит ли Новый год этих двоих пересмотреть отношение друг к другу или все останется по-прежнему — кино покажет!

Для тех, кто любит поразмышлять над увиденным и выбирает авторское кино, тоже найдется кое-что. Например, ленты, которые показывали на Открытом российском кинофестивале авторского кино «Зимний». В 2022-м его провели впервые.

«Балабанов. Колокольня. Реквием»: в прокате с 8 декабря

Режиссер Любовь Аркус. В кадре: Алексей Балабанов, Любовь Аркус, Надежда Васильева, Сергей Сельянов и другие Эта документальная лента стала фильмом открытия фестиваля. Она с огромной любовью рассказывает про единственного по-настоящему народного режиссера новой России, автора «Брата», «Груза 200» и еще более 10 фильмов. Киноистория начинается за два года до гибели Алексея Октябриновича Балабанова как хроника создания его фильма «Я тоже хочу».

«Клипмейкеры»: в прокате с 5 января

Режиссер Григорий Константинопольский. В ролях: Александр Горчилин, Мария Шалаева, Владимир Епифанцев, Роза Хайруллина и другие Кино из конкурсной программы фестиваля «Зимний» предлагает зрителю оригинальный взгляд на лихие 90-е. Главный герой — клипмейкер, который вместе с друзьями прокладывает себе путь к вершинам успеха. А на этом маршруте их поджидают вечеринки, разборки, перестрелки и многое другое. Авантюра за авантюрой, кажется, звездные клиенты и везение будут нескончаемыми...

Западные блокбастеры ушли? Значит, развернемся на Восток! Фильмы из Индии и Южной Кореи становятся частью кинореальности России. Попробуем совершить очередное открытие?

«Цирк»: в прокате с 23 декабря

Режиссер Рохит Шетти. В ролях: Дипика Падукон, Пуджа Хегде, Жаклин Фернандес и другие Кино по мотивам произведения Уильяма Шекспира «Комедия ошибок». Две пары близняшек были разлучены при рождении. Спустя годы они оказываются вместе в одном городе, что вызывает череду недоразумений, ведь незнакомцы принимают их за знакомых.

Много красок, музыки и динамичной пластики.

«Призрачный дом»: в прокате с 1 января

Режиссер Чо Ба-рын. В ролях: Сон Джун, Ким Хонпха, Ким Бо-ра, Ли Чхан-хун и другие Поклонникам фильмов ужасов и любителям пощекотать себе нервы придется по нраву эта лента. В ней автор цифровых комиксов для смартфонов в поиске новых идей обыскивает заброшенный дом с дурной славой. Там от смотрителя он узнает истории проклятых квартир и жильцов.

Праздники связаны и с семейными встречами, во время которых случается разное, в том числе и споры. Смотрим кино про отношения, которое поможет выдохнуть, прислушаться к себе и родным.

«Непослушник 2»: в прокате с 15 декабря

Режиссер Владимир Котт. В ролях: Виктор Хориняк, Таисия Вилкова, Юрий Кузнецов, Гоша Куценко и другие История блогера Димонстра, вернее Димы, продолжается. Он женился на Насте, и у них растет малыш. Но чтобы наладить отношения в семье, а также помочь отцу Анатолию вернуть память, которой тот лишился из-за травмы, Дима возвращается в монастырь. Теперь всеми возможными способами он должен вернуть человеку советской закалки воспоминание о событии, которое изменило всю его жизнь. Но сначала — понять, что же это был за момент.

«Бывшие. Happy end»: в прокате с 22 декабря

Режиссер Антон Мегердичев. В ролях: Любовь Аксенова, Денис Шведов, Наталья Рогожкина, Анастасия Лапина и другие Когда двое — Яна и Илья — встречаются в реабилитационном центре, им лучше друг с другом не связываться. Потому что есть риск, что возникнет новая зависимость. Но, возможно, именно привязанность друг к другу и поможет влюбленной паре найти самих себя и свое счастье? Полнометражный фильм продолжает сериал «Бывшие».