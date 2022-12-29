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1 час назад

Душа открытая широкого экрана: что посмотреть на новогодних каникулах

Вечерняя Москва

Посмотреть фильм во время новогодних праздников — значит провести время приятно и с пользой. Ведь поход в кино непременно подарит вам много новых впечатлений.

Что посмотреть на новогодних каникулах
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Если на улице морозно и зябко, а реальность хочется разбавить яркими впечатлениями, значит, самое время выбраться в кинотеатр: репертуар городских кинозалов позволяет выбрать фильм на любой вкус.

Видео дня

Семейное кино — то, что будет интересно и детям, и их родителям. На этот раз зимние новинки обращаются к хорошо известным советским произведениям.

«Чебурашка»: в прокате с 1 января

Режиссер Дмитрий Дьяченко. В ролях: Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Федор Добронравов и другие Мы помним трогательную серию мультфильмов про крокодила Гену и Чебурашку. Теперь кукольный мультфильм превратился в художественный фильм.

Большеухий, пушистый и очень добрый Чебурашка из апельсиновой страны оказывается в приморском городе, где ищет себе новых друзей и дом. Герой знакомится с малообщительным садовником, леди-модницей, ее своенравной внучкой и молчаливым мальчиком, чья мама готовит очень вкусный шоколад.

«Чук и Гек. Большое приключение»: в прокате с 22 декабря

Режиссер Александр Котт. В ролях: Андрей Андреев, Юрий Степанов, Владимир Вдовиченков, Юлия Снигирь и другие Сюжет рассказа Аркадия Гайдара «Чук и Гек», который входит в школьный список литературы для самостоятельного чтения, довольно прост. Два брата и их мама очень соскучились по отцу-геологу, который работает на Севере, и решили поехать к нему встречать Новый год. Фильм включает и элементы сказа Павла Бажова «Хозяйка Медной горы», которые проявляются в полную силу тогда, когда младший брат идет в лес следом за мамой, а за ним отправляется старший. Главное для семьи — суметь воссоединиться до празднования Нового года.

Каждый год под новогодние праздники выходят свежие тематические ленты. Если вы следите за новинками такого рода, то выбирайте из предложенных в афише.

«Елки-иголки»: в прокате с 29 декабря

Режиссер Александр Баршак. В ролях: Павел Прилучный, Алина Алексеева, Оскар Кучера, Агриппина Стеклова, Гарик Сукачев и другие История рассказывает зрителям о том, что верить в чудеса надо всегда, даже когда ты совсем повзрослел. Как всегда, перед праздником много хлопот. Ландшафтному дизайнеру Кате нужно отвезти елку заказчику, встретить гостя из аэропорта, познакомиться с мужчиной, сбежать от бандитов и отвертеться от нежеланной компании. Но к бою курантов надо сделать не только это, а еще и искренне улыбаться.

«Тайный Санта»: в прокате с 8 декабря

Режиссер Александр Бабаев. В ролях: Роман Курцын, Зоя Бербер, Борис Дергачев, Снежана Самохина и другие Желание обрести любовь — одно из самых важных в жизни. Но юрист Света решает не полагаться на судьбу, а взять дело в свои руки. Коллега, который ей нравится, должен через вручение подарков в «Тайном Санте» получить приглашение на романтические выходные с ней. Вот только подарок достается начальнику, с которым девушка постоянно конфликтует. Заставит ли Новый год этих двоих пересмотреть отношение друг к другу или все останется по-прежнему — кино покажет!

Для тех, кто любит поразмышлять над увиденным и выбирает авторское кино, тоже найдется кое-что. Например, ленты, которые показывали на Открытом российском кинофестивале авторского кино «Зимний». В 2022-м его провели впервые.

«Балабанов. Колокольня. Реквием»: в прокате с 8 декабря

Режиссер Любовь Аркус. В кадре: Алексей Балабанов, Любовь Аркус, Надежда Васильева, Сергей Сельянов и другие Эта документальная лента стала фильмом открытия фестиваля. Она с огромной любовью рассказывает про единственного по-настоящему народного режиссера новой России, автора «Брата», «Груза 200» и еще более 10 фильмов. Киноистория начинается за два года до гибели Алексея Октябриновича Балабанова как хроника создания его фильма «Я тоже хочу».

«Клипмейкеры»: в прокате с 5 января

Режиссер Григорий Константинопольский. В ролях: Александр Горчилин, Мария Шалаева, Владимир Епифанцев, Роза Хайруллина и другие Кино из конкурсной программы фестиваля «Зимний» предлагает зрителю оригинальный взгляд на лихие 90-е. Главный герой — клипмейкер, который вместе с друзьями прокладывает себе путь к вершинам успеха. А на этом маршруте их поджидают вечеринки, разборки, перестрелки и многое другое. Авантюра за авантюрой, кажется, звездные клиенты и везение будут нескончаемыми...

Западные блокбастеры ушли? Значит, развернемся на Восток! Фильмы из Индии и Южной Кореи становятся частью кинореальности России. Попробуем совершить очередное открытие?

«Цирк»: в прокате с 23 декабря

Режиссер Рохит Шетти. В ролях: Дипика Падукон, Пуджа Хегде, Жаклин Фернандес и другие Кино по мотивам произведения Уильяма Шекспира «Комедия ошибок». Две пары близняшек были разлучены при рождении. Спустя годы они оказываются вместе в одном городе, что вызывает череду недоразумений, ведь незнакомцы принимают их за знакомых.

Много красок, музыки и динамичной пластики.

«Призрачный дом»: в прокате с 1 января

Режиссер Чо Ба-рын. В ролях: Сон Джун, Ким Хонпха, Ким Бо-ра, Ли Чхан-хун и другие Поклонникам фильмов ужасов и любителям пощекотать себе нервы придется по нраву эта лента. В ней автор цифровых комиксов для смартфонов в поиске новых идей обыскивает заброшенный дом с дурной славой. Там от смотрителя он узнает истории проклятых квартир и жильцов.

Праздники связаны и с семейными встречами, во время которых случается разное, в том числе и споры. Смотрим кино про отношения, которое поможет выдохнуть, прислушаться к себе и родным.

«Непослушник 2»: в прокате с 15 декабря

Режиссер Владимир Котт. В ролях: Виктор Хориняк, Таисия Вилкова, Юрий Кузнецов, Гоша Куценко и другие История блогера Димонстра, вернее Димы, продолжается. Он женился на Насте, и у них растет малыш. Но чтобы наладить отношения в семье, а также помочь отцу Анатолию вернуть память, которой тот лишился из-за травмы, Дима возвращается в монастырь. Теперь всеми возможными способами он должен вернуть человеку советской закалки воспоминание о событии, которое изменило всю его жизнь. Но сначала — понять, что же это был за момент.

«Бывшие. Happy end»: в прокате с 22 декабря

Режиссер Антон Мегердичев. В ролях: Любовь Аксенова, Денис Шведов, Наталья Рогожкина, Анастасия Лапина и другие Когда двое — Яна и Илья — встречаются в реабилитационном центре, им лучше друг с другом не связываться. Потому что есть риск, что возникнет новая зависимость. Но, возможно, именно привязанность друг к другу и поможет влюбленной паре найти самих себя и свое счастье? Полнометражный фильм продолжает сериал «Бывшие».

* В заголовке использована строка из стихотворения Александра Климова «Погаснет свет, и луч из тьмы проснется»

Новый год 2023,Чук и Гек,Я тоже хочу,Цирк,Груз 200,Бывшие,Чебурашка,Брат,Анастасия Лапина,Жаклин Фернандес,Борис Дергачев,Дипика Падукон,Наталья Рогожкина,Григорий Константинопольский,Александр Бабаев,Роман Курцын,Надежда Васильева,Антон Мегердичев,Александр Горчилин,Виктор Хориняк,Агриппина Стеклова,Таисия Вилкова,Роза Хайруллина,Александр Баршак,Юрий Степанов,Алина Алексеева,Павел Бажов,Любовь Аркус,Мария Шалаева,Дмитрий Дьяченко,Владимир Вдовиченков,Андрей Андреев,Сергей Сельянов,Юрий Кузнецов,Оскар Кучера,Федор Добронравов,Аркадий Гайдар,Павел Прилучный,Юлия Снигирь,Уильям Шекспир,Гоша Куценко,Гарик Сукачев,Зоя Бербер,Елена Яковлева,Алексей Балабанов,Сергей Гармаш,Александр Климов,Владимир Епифанцев,Любовь Аксенова,Денис Шведов,
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